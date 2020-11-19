Son dakika haberleri! Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, gazetecilere saldırdılar

Son dakika gündem haberi... ADANA'da, parkta gezintiye çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyi darbederek, parasını almaya çalışan R.A. (20) ve E.K. (19), polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADANA'da, parkta gezintiye çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyi darbederek, parasını almaya çalışan R.A. (20) ve E.K. (19), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, polis aracına götürüldüğü sırada gazetecilere saldırmaya çalıştı. Olay, öğleden sonra merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.A. ile E.K., parkta gezintiye çıkan ve ismi öğrenilemeyen kişiden 20 TL para istedi. Şüpheliler, parayı alamayınca bu kişiyi darbetti. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, polis aracına götürüldükleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, saldırmaya çalıştı. Şüpheliler R.A. ile E.K., polis merkezine götürüldü.



Polis, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, gazetecilere saldırdılar - Son Dakika

Son Dakika

Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

İzolasyon kurallarına uymayan Rangers'lı 2 futbolcu 7'şer maç ceza aldı

Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı

Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan

Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı