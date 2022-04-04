Son dakika haberleri... Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2)

04.04.2022 20:21
Son dakika haberleri... Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2)

Gelen son dakika haberine göre 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Diyarbakır'da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ergün Arslan'ı (35), bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve H.İ.P., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ergün Arslan'ı (35), bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve H.İ.P., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman Değer ve Efe Hamza Tunç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.P. ise serbest bırakıldı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


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Güvenlik Önlemleri, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2) - Son Dakika


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