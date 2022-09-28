Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika
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Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

28.09.2022 17:20
Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oynadığı sırada kalp krizi geçirip yere düşen 11 yaşındaki Mehmet Akhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Parktaki diğer çocukların ifadesine başvuran polis ekipleri torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın da patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TORPİL SESİNDEN KORKMUŞ

Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı - Son Dakika
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