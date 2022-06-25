Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

25.06.2022 19:55

Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS - Sivas'ta parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesinde meydana geldi. Mahallede parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi. Kedi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ise bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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