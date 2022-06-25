Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta kent merkezinde bulunan Esenyurt Mahallesinde meydana geldi. Mahallede parmaklıkları aşmak isteyen bir kedi dengesini koruyamayarak demir parmaklıklara saplandı. Kediyi o halde gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kediye su ve süt verdi. Kedi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ise bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parmaklıklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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