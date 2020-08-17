Son dakika haberleri | Paşaliman Adasında zeytinlik yangını
Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında Tuzla mahallesinde nedeni bilnmeyen bir sebeple çıkan yangında 200 dekar alanda bulunan 100 zeytin ağacı yandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında Tuzla mahallesinde nedeni bilnmeyen bir sebeple çıkan yangında 200 dekar alanda bulunan 100 zeytin ağacı yandı.
Paşaliman Mahallesi'nde yaşanan konut ve samanlık yangınında soğutma çalışmaları yapmak üzere adaya giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye araçları ve ekipleri soğutma çalışmaları sona erdikten sonra Erdek'e geri dönmek üzere Paşaliman Adası-Erdek seferini yapan RO-RO'ya bindikten sonra gemi Balıklı açıklarına geldiğinde bu kez Tuzla Mahallesi'nden yangın ihbarı aldı. Balıklı Mahallesi açıklarında alınan bu yangın ihbarı üzerine gemi kaptanı rotayı Balıklı Mahallesi İskelesi'ne yöneltti. Balıklı Mahallesi İskelesi'ne inen ve hızlı bir şekilde Tuzla'ya ulaşan itfaiye ekibi, Tuzla sırtlarında başlayıp, zeytinlik alanı etkisine alan alevlerin hızla kadınlar plajına ulaştığı bölgede sündürme çalışması başlattı. Yoğun çaba sonucu yangının söndürülmesini takiben yapılan incelemede yangında 200 dekar alanın zarar gördüğü yaklaşık 100 adet zeytin ağacının yandığı belirlendi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:59
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Paşaliman Adasında zeytinlik yangını - Son Dakika
Son Dakika Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı! Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü 30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı