Son dakika haberleri | Patara Antik Kenti kazılarında yüzük kaşı gün yüzüne çıkarıldı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik döneme ait yüzük kaşı bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında antik döneme ait yüzük kaşı bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından kentte kazı çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından kazılarda son olarak gün yüzüne çıkarılan buluntuyu paylaştı. Işık, paylaşımında, "Patara, bize birbirinden değerli buluntular vermeye devam ediyor. Sadece 1,3 santimetre büyüklüğündeki bu yüzük kaşı, bugün tiyatro sondajından geldi. Toprağı üstünde..." ifadelerine yer verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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