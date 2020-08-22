Son dakika haberleri! 'Patara Antik Kenti'nden senfonik ezgiler yükselecek - Son Dakika

'Patara Antik Kenti'nden senfonik ezgiler yükselecek

ANKARA - Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinden Patara Antik Kenti'nin tarihi atmosferinden senfonik ezgiler yükselecek.

Dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edileceği muhteşem konserde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa de Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne alacak. Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da sahneyi paylaşacak diğer ünlü isimler olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde sahneleyeceği "Patara Yılı Konseri" 27 Ağustos akşamı saat 20.30'da sanatseverlerle buluşacak.

Patara Antik Kenti'nde düzenlenecek konserin biletlerine ve etkinliğe ilişkin ayrıntılara "Sanat Cepte" ile "Biletinial" uygulamalarından ulaşılabiliyor.

Restorasyon sonrası ilk konser

Antik Dönemde Likya Birliğinin başkentliğini üstlenen Patara, şehir kapısından suyollarına, tiyatrosundan meclis binasına pek çok önemli kültür varlığına sahip.

Doğal güzelliği ile hayranlık uyandıran kentin önemli unsurlarından Patara Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen güçlendirme, sahne temizliği, kazı çalışmaları, çeşitli restorasyon ve konservasyonlarlar ile çevre düzenlemeleri sonrasında alan etkinliklere hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Patara Yılı" ilan edilmesinin ardından bu yıl içerisinde yapılan çalışmaların ardından antik kentte düzenlenecek etkinlik restorasyon sonrası ilk konser olacak.