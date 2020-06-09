Son dakika haberleri! Patara doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Patara doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunuyor

Son dakika habere göre Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunduğunu belirterek "Burası çok farklı bir coğrafya.

Son dakika haberleri! Patara doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunuyor, System.String[]

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunduğunu belirterek "Burası çok farklı bir coğrafya. Endemik türleri, müthiş kalıntıları, Akdeniz'in en güzel kumsalı, masmavi denizi, yeşil doğasıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri."dedi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih sahnesinin ön önemli limanlarından olan Likya Birliği başkenti Patara'nın adının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Şubat'ta, 2020 yılına verildiğini hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, müze ve ören yerleri ziyaretçiye kapatıldıktan sonra, kazı ekibi olarak kendilerini adeta Patara'ya kapattıklarını vurgulayan Işık, hummalı ve titiz bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Işık, antik kentteki birçok heykel ve yazıtı ortaya çıkardıklarını, antik tiyatro gibi birçok bölgede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ziyaretlerde Kovid-19 hassasiyeti

"Yeni normal" olarak nitelendirilen dönemde kısıtlamaların kalkmasıyla da Patara'nın ziyarete açıldığını anlatan Işık, Kovid-19 karşı önemli tedbirler aldıklarını kaydetti.

Patara'ya maskesiz girmenin yasak olduğuna işaret eden Işık, "Bilet gişesinde yapılan ölçümde ateşi 38 derecenin üzerinde olan ziyaretçiler alınmıyor, sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya izinli oldukları günde antik kente giriş yapabiliyor. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik görevlilerimiz sürekli ikazda bulunuyor. Ziyaretçilerin yoğun olabileceği yerlere dezenfektanlar bıraktık." diye konuştu.

Işık, ören yerine aynı anda 100'den fazla ziyaretçi almadıklarını belirterek "100 kişiden sonra içeriden çıkanların sayısı kadar içeriye ziyaretçi alıyoruz." dedi.

İlk günlerden hareketliliğin başladığını ifade eden Prof. Dr. Işık, "Temmuz ve ağustosta ziyaretçi sayılarında oldukça yüksek bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyanın en güzel kentlerinden biri"

Işık, Patara'ya gelenlerin ören yerini gezerken kazı çalışmalarına da tanıklık edebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Gelen misafirlere büyük keyifle çalışmalarımızı anlatıyoruz. İşimiz sadece kazı yapmak değil, bu işi topluma sevdirmeyi, yararlarını anlatmayı, eski eserleri koruma bilinci kazandırmayı da amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilanıyla Patara'da devletin bütün kurumlarıyla çalışmalara başladık. Bizim için Patara yılı 12 Şubat'ta başladı ama arkeoloji dostları, doğa severler için ise yeni başladı.

Patara, doğa, tarih ve kültürle baş başa bir tatil imkanı sunuyor. Burası çok farklı bir coğrafya. Endemik türleri, müthiş kalıntıları, Akdeniz'in en güzel kumsalı, masmavi denizi, yeşil doğasıyla dünyanın en güzel kentlerinden biri."

Havva İşkan Işık, Arkeoloji, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:07 Kaynak: AA

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