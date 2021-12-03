Son dakika haberleri: PATENCİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

Antalya'da bir servis minibüsünün arkasından tutunarak paten kayan gençlerin tehlikeli yolcuğu az kalsın faciaya yol açıyordu.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda seyir halinde olan servis aracının arka kapısına tutunan paten kullanan gençler, kapının açılması ile yola düştü. Hemen ayağa kalkan gençler, tehlikeye rağmen kaymaya devam etti. Ölümle burun buruna gelen gençlerin tehlikeli yolculuğu, arkasında seyir halinde bulunan servis aracının kamerasına yansıdı.