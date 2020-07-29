Son dakika haberleri... Patenli çay servisi yapıyor - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde çay evinde garson olarak çalışan Yaşar Berkay Meral (17), taleplere daha hızlı cevap vermek için müşterilerine patenle çay servisi yapıyor. Görenleri şaşırtan patenli hizmetten memnun kalanlar, dumanı üstünde çay içtiklerini söylüyor.

Bafra ilçesi Emirefendi Bulvarı üzerinde bulunan Turgay Çay Evi, müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap vermek için patenci garson ile çay dağıtımı yapmaya başladı. Çay ocağında garsonluk yapan profesyonel patenci Yaşar Berkay Meral, patronun 'patenle dağıtım yapar mısın" teklifini geri çevirmedi. Bafra Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Meral, 3 aydır ayağında paten elinde çay tepsisiyle müşterilere çay servis ediyor. Çay ocağına gelen vatandaşlar da siparişlerin çok hızlı gelmesinden dolayı memnun olduklarını söylüyor.'ÇOK HIZLI ÇAY DAĞITIYORUM?Yaz aylarında para kazanmak için çalıştığını belirten Meral, 'Patenle daha hızlı çay dağıtıyorum. Bu durum müşterilerin de hoşuna gitmeye başladı. 3 aydır bu şekilde hizmet veriyoruzö dedi.'DUMANI ÜSTÜNDE ÇAYLARIMIZI İÇİYORUZ?Çay ocağının müşterisi Haydar Yıldırım , 'Ben de esnafım ve çay ocağıyla aramızda 100 metre var. Daha önce çay sipariş ettiğimizde soğuk geliyordu ama şimdi dumanı üstünde çaylarımızı içiyoruz. Bu yenilikçi hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

Çayların hızlı ve sıcak geldiğini belirten Ömer Er ise hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, herkesten böyle hizmet beklediklerini ifade etti.