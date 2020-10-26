Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

26.10.2020 09:49
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Cep Telefonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Trabzon'a küfreden CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Trabzon'a küfreden CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması         
09:46
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:10
'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim         
08:11
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı         
07:30
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:59:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei