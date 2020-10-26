Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
26.10.2020 09:49
Bir son dakika haberine göre BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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