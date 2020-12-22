Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
22.12.2020 09:06
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakırköy'de hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bakırköy'de hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde 2 patenli genç, trafikte hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Akan trafikte gençlerin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin ilerleyişi, seyir halindeki bir sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde gençlerin kamyonun arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor.
(Özlem Kaplan/İHA)
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