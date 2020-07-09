Son dakika haberleri! Patlamada şehit olan 3 askerden biri Afyonkarahisarlı
Son dakika güncel haberi: Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.
(Hayati Kanat/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:42 Kaynak: İHA
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