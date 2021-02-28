Yalova'daki patlamanı altından aile dramı çıktı - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının altından aile dramı çıktı. Patlamanın, eşiyle barışmak isteyen Ömer Erdem'in doğalgaz vanaları açıp, çakmağı ateşlemesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ömer Erdem, kısa bir süre önce eşi Gönül Erdem ile şiddetli geçimsizlikten dolayı evliliklerini noktaladı. Ömer Erdem, 'pişmanım' diyerek eşi ile barışmak için akrabalarıyla görüşmeler yaptı, ancak sonuç alamayınca ayrıldığı eşini telefonla aradı, 'Eve dönmezsen burayı havaya uçuracağım' dedi. Ayrıldığı eşi eve geri dönmeyince Çınarcık Harman Sokak'ta bulunan apartman dairesinde doğalgaz ocaklarını açarak beklemeye başladı, bir müddet sonra çakmağını ateşlemesiyle binanın 3. katında patlama meydana geldi. 5 katlı binanın üçüncü katında oturan Ömer Erdem, ağır yanıklarla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Erdem'in yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor. - YALOVA