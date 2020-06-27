Son dakika haberleri | Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı -Patlamanın yaşandığı bina ve sokak havadan görüntülendi İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

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-Patlamanın yaşandığı bina ve sokak havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.50 sularında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mahsur kalan bazı vatandaşlar kurtarıldı.

Patlamanın şiddeti günün ağarması ile gözler önüne serildi. Patlama nedeni ile birçok moloz parçasının etrafa dağıldığı görüldü. Havadan çekilen drone görüntülerde patlama nedeni ile iki binanın zarar gördüğü gözlendi. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patlama sonrasında yangın çıktığı ve vatandaşların telaşla yardım istedikleri görülüyor. Polis, itfaiye ve İĞDAŞ ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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