Son dakika haberleri! Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi

14.01.2021 14:59
Son dakika haberleri! Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi, System.String[]

Son dakika haber: "Techfin" alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan dijital ödeme platformu Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu.

"Techfin" alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan dijital ödeme platformu Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu.

Turkcell açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlıyor.

Üye işyerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor.

"KOBİ'lerimizin maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şirketlerin hayatını kolaylaştıran aynı zamanda da maliyetlerini azaltan çözümleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bu anlamda Paycell Android POS cihazını, sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden sunabilen bir platform haline getirdiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Büyük şirketler, Paycell Android POS üzerinde kendi ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kolay bir şekilde geliştirebilirken, küçük ölçekli iş yerleri de Paycell Android market üzerinden ihtiyaçlarına uygun stok yönetimi, raporlama, kampanya ve iletişim yönetimi gibi uygulamaları indirerek kullanabiliyor. KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu platform üzerinden karşılayarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Maliyetlerin yanı sıra pandemi döneminde önemi artan temassız ödeme konusunda ise Paycell Android POS'ta QR tabanlı ödeme deneyimi sunuyoruz. Güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz Paycell Android POS cihazımızın Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk POS cihazı olarak tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu bulunmuyor

Üye iş yerleri nakit, banka kartı, kredi kartı, yemek kartı ve QR kod ile ödemeleri destekleyen Paycell Android POS ile e-fatura keserek anında müşterilerine iletebilecek. İş yerlerini banka anlaşmalarının getirdiği mali yükten de kurtaran Paycell Android POS için herhangi bir kullanım taahhüdü zorunluluğu bulunmuyor.

İletişim altyapısı olmayan üye iş yerleri; diledikleri uygulamayı Android POS'a entegre edebiliyor, Paycell'in kendi iletişim ve kampanya çözümlerini kullanabiliyor ya da Paycell'in sadakat programı altyapısını müşterilerine özel bir Sadakat Programı oluşturarak müşteri kazanımı ve ciro artışı sağlayabiliyor. Cihazın Android işletim sisteminin getirdiği esneklik sayesinde üye iş yerlerinin ileride oluşabilecek ihtiyaçları için de teknolojik altyapı şimdiden hazırlanmış oluyor.

Paycell Android POS cihazı talepleri için 0850 622 60 60 numaralı Paycell Çağrı Merkezi'ni aramak ya da www. paycell.com.tr üzerinden başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

Maliye Bakanlığı, Pos Cihazı, Android, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Paycell Android POS, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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