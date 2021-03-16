Pekcan: "Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz."

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Pekcan: 'Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz.' - Son Dakika Ekonomi

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