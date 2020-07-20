Son dakika haberleri: Pelitalan'daki HİS göletinin bakımı yapıldı
Son dakika ekonomi haberi: Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsala verdiği destek tüm hızıyla devam ederken, Yunusemre ilçesi Pelitalan Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletinde bakım çalışmaları yapılarak, göletin kullanışlı hale gelmesi sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsala verdiği destek tüm hızıyla devam ederken, Yunusemre ilçesi Pelitalan Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletinde bakım çalışmaları yapılarak, göletin kullanışlı hale gelmesi sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan çalışmalarına devam eden belediye ekipleri bir yandan da mevcut durumdaki yerlerde de bakım çalışması yaparak, üreticilerin desteği en üst düzeyde faydalanmasını hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hayvan varlığının bulunduğu Yunusemre ilçesi Pelitalan Mahallesinde yer alan hayvan içme suyu göletinde bakım temizlik ve bakım çalışması yaptı. Göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeniyle su tutma kapasitesinin azaldığı mahallede, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut gölette temizlik ve büyütme ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi yönünde çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tamamladığı çalışması sonrası gölet üreticiler için daha faydalı hale getirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:06 Kaynak: İHA
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