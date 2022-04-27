Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi

Şehidin kardeşi, ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı

Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı

HATAY - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta dün sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Kalkan ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehit Yunus Kalkan'ın baba evine Türk Bayrağı asıldı. 21 yaşındaki Şehit Kalkan'ın naaşı, tören için Yayladağı Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Şehidin kardeşi, şehit ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı. Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.