Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi

27.04.2022 13:46
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi Şehidin kardeşi, ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen...

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi

Şehidin kardeşi, ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı

Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı

HATAY - Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Hataylı Sözleşmeli Er Yunus Kalkan Hatay'da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Kuzey Irak'ta dün sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan şehit düştü. Kalkan ailesinde 4 kardeşten 1'i olan şehit Yunus Kalkan'ın baba evine Türk Bayrağı asıldı. 21 yaşındaki Şehit Kalkan'ın naaşı, tören için Yayladağı Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Şehidin kardeşi, şehit ağabeyinin paltosunu giyerek törene katıldı. Tören sonrasında baba Mehmet Kalkan ve şehidin kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi
Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit şehidi Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit şehidi Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika haber | Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi Son dakika haber | Şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın Hatay'daki ailesine acı haber verildi

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Yunus Kalkan memleketi Hatay'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement