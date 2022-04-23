Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

23.04.2022 02:19
Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika


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