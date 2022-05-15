Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

15.05.2022 13:10
Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Mehmetçik, Mühimmat, Silah, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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