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Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.09.2021 13:27

Son dakika haberine göre - Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Atak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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