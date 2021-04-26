Son dakika haberleri! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor
26.04.2021 17:23
Son dakika gündem haberi: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor
Güncel, Son Dakika
Kaynak: DHA
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