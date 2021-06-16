Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından "Güçlü, kararlı ve muktedir" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)