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Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

04.11.2021 12:05

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da Mustafa Su (42), 2'nci kattaki evine gittiği kız arkadaşı Dilber Çiftçi (23) pencereden düşüp öldü.

ADANA'da Mustafa Su (42), 2'nci kattaki evine gittiği kız arkadaşı Dilber Çiftçi (23) pencereden düşüp öldü. Su'yu pencereden atmış olabilecekleri üzerinde durulan Dilber Çiftçi ile bu sırada evde bulunan ablası ve 3 erkek arkadaşı tutuklandı.

Olay, 31 Ekim günü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bekar olan Mustafa Su, kız arkadaşı Dilber Çiftçi ile buluşmak için Turgut Özal Bulvarı'ndaki evine gitti. Dilber Çiftçi ile ablası Meryem Çiftçi'nin (28) yanında Erol Sabuncu (32), Latif Akyüz (20) ile Mehmet Gezici'yi (29) gören Mustafa Su, kıskançlık krizine girdi. Dilber Çiftçi ile Mustafa Su arasında tartışma çıktı. Mustafa Su, 2'nci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Kız kardeşler ile yanlarındaki 3 kişi kaçtı.

Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Su, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Mustafa Su, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sırada evde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Dilber ve Meryem Çiftçi kardeşler ile Erol Sabuncu, Latif Akyüz ve Mehmet Gezici, dün akşam yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Mustafa Su'yu pencereden atmış olabileceği değerlendirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İfadelerinde Mustafa Su'nun pencereden düştüğünü ileri süren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI
Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Mustafa Su, Çiftçi, Ekim, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ; SEVGİLİSİ VE ABLASI İLE 3 ARKADAŞI CİNAYET ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI - Son Dakika
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