Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği - Son Dakika

Pendik'te 20 metrelik yatta yangın paniği

Pendik'te yangın çıkan yat havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik marinada tadilat için karaya çekilen 20 metre uzunluğundaki bir yatta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı yat havadan görüntülendi.

Pendik marinada bulunan ve tadilat edilmek için karaya çekilen bir yatta saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. 20 metre uzunluğundaki yatın elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan küçük çaplı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken yatta maddi hasar oluştu.

Yangına tanık olan Hulusi Ketenci, "Bakımdaki karaya çekilen bakımdaki bir teknemizin, yirmi metrelik bir teknenin elektrik tesisatından çıktığı söyleniyor. şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Pendik'ten ve Kartal'dan gelen itfaiye ekiplerimizin desteği ve yardımıyla da söndürüldü ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangının çıktığı yat drone ile havadan görüntülendi.