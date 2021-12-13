Pendik'te bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın bacasında çıkan yangın söndürülürken, bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre Yenişehir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AVM tahliye edilirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.