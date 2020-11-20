Son dakika haberleri! Pendik'te binanın dördüncü katındaki yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pendik'te binanın dördüncü katındaki yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Pendik'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumlupınar Mahallesi Atıf Sokak'taki binanın en üstteki dördüncü katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın üst katında mahsur kalan üç çocuk ve bir yaşlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiyi, merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilendiği belirlenen bu kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Son Dakika

Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı

Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi

Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj

Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım