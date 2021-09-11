Son dakika haberleri! PENDİK'TE ÇATI YANGINI - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ Pendik'te beş katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik, Batı Mahallesi Karanfil Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında, saat 16.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda hasar oluştu.