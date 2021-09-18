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Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI

18.09.2021 11:25

Son dakika gündem haberine göre PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, baba Rıdvan Ergül (29), anne Güler Ergül (31) hayatını kaybederken, çocukları 3 yaşındaki Dila ile 1 yaşındaki Muhammet yaralandı.

Kaza, Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Rıdvan Ergül, eşi Güler ve 2 çocuğu ile Ankara istikametinde otomobiliyle giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla atarak yol kenarına savrulup, ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Rıdvan (29), Güler Ergül'ün (31) hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Çiftin çocukları 3 yaşındaki Dila ile 1 yaşındaki Muhammet ise enkaza dönen otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan çocuklardan biri Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri ise Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI
Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI

Otomobil, Marmara, Pendik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... PENDİK'TE FECİ KAZA; ANNE-BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUKLARI YARALANDI - Son Dakika
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