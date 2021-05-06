Son dakika haberleri: PENDİK'TE FORKLİFTİN ALTINDA KALAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

PENDİK'te sokakta oynayan 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya sokaktan geçen forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olay saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte akrabalarının cenazesine gelen 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya sokakta oynuyordu. Bu sırada Hasan Ç. yönetimindeki forklift sokakta oynayan Aslan Kızılkaya'ya çarptı. Forklift sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Küçük çocuğun aracın altında kaldığını görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü Hasan Ç. ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun sokakta yürüdüğü, forkliftin geri geri manevra yaptığı, küçük çocuğun aracın altında kaldığı ve çevredekilerin olay yerine koştuğu görülüyor.

"CENAZEYE GELDİLER, ÇOCUĞUN CENAZESİ OLDU"

Mahalle sakini Ömer Gökdeniz, "Ben iş yerinden geldim. Arabamı kapının önüne park ederken, arkamdan bir iş makinesi geçti. Arabamı park ettikten sonra eve girdim. Yaklaşık iki üç dakika kadar evde durduktan sonra bir bağırış sesi duydum. Evden çıktım, olay yerine geldim. İş makinesinin beş altı yaşındaki bir çocuğun üzerinden geçerek ezdiğini gördüm. Olayın ardından forkliftin sürücüsü şok yaşamıştı. Olay yerini terk edip kaçtı. Sonra polis ekipleri geldi. Gereken işlemleri yaptı. Olay yeri inceleme de geldi. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cenazeye geldiler ama işte çocuğun da cenazesi oldu." dedi.