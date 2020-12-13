Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 'ta Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden dışarıya sesler gelmesi üzerine iş yerini denetledi.

Pendik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.

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