Pendik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yeri mühürlendi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden dışarıya sesler gelmesi üzerine iş yerini denetledi.
Kıraathane olarak kullanılan iş yerinde oyun oynayan 8 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
- Kaynak: AA
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