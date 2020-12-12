Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu - Son Dakika

Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu

12.12.2020 10:46
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu, System.String[]

anlattı."YAKLAŞIK 50'YE YAKIN YAVRU VAR"Işkın Moğol Alçı, "Dün sabah başka köpeği sahiplendirmek için gidiyordum yolda, ormana çok sayıda yavru köpek atıldı ve bazılarının ölü olduğuna dair ihbar geldi.

anlattı.

"YAKLAŞIK 50'YE YAKIN YAVRU VAR"

Işkın Moğol Alçı, "Dün sabah başka köpeği sahiplendirmek için gidiyordum yolda, ormana çok sayıda yavru köpek atıldı ve bazılarının ölü olduğuna dair ihbar geldi. Merve'yi aradım. Duruma baktı. Gerçekten çok korkunç bir görüntü var. Ölüler var. Hepsi yola bırakılmış. Gözü açılmamış olan bebekler var. Bir kısmı kaçmaya çalışıyor. Anneler dağılmış durumda gerçekten karman çorman bir durum vardı. Bölgeye birkaç defa daha gittik. Toplayabildiğimiz kadar yavru topladık. Anneleri getirdik. 1 yavru ve 3 anneyi ormanda yakalayamadık. Şu an 50'ye yakın yavru var. 7 tane ölü vardı. Ölüler için belediyeyi aradık ve İBB geldi aldı. Anneleri aradık bulduk. İskelet gibiydiler, korkup kaçıyorlardı. Annelerden birisi bebekleri kabullendi. 7 tane gözü kapalı bebeği emziriyor ama gerçekte anneleri kim bizde bilmiyoruz. Dün geç saate kadar veteriner vardı, çoğunun kontrolleri yapıldı. Durumu kötü olanlar dün kliniğe gitti. Bu sabah ne yazık ki birini kaybettik. Yavruların çok ciddi bir parazit sorunu var" dedi.

"SAYI ÇOK CİDDİ. GÜDÜSEL OLARAK ALMAMIZ GEREKİYORDU VE ALDIK"Yavruların toplanarak, getirilip Kurtköy'de bulunan araziye bırakıldığını söyleyen Alçı, "Bunlar peyderpey bir yerden toplanarak getirilmişler. Tahminimizce bu bir ilçe belediyesinin işi. Ben 10 yıldır Kurtköy ormanındaki sahipsiz hayvanları besliyorum. Sürekli olarak köpek atılıyor. İstenmeyen bütün köpekler getirilip buraya atılıyor. Biz bu bebeklerle sesimizi duyurabildik ama 4 yıldır ormanda beslediğimiz bir köpeği birkaç hafta önce anüsü parçalanmış olarak bulduk. Fark edilmiyoruz. Bunlar çok şükür fark edildi. Sayı çok ciddi bir sayı. Güdüsel olarak almamız gerekiyordu ve aldık. Sonrası ne olacak ne yapacağız bilmiyorum. Bugün bazıları çeşitli kliniklere dağıtılacak. Ne kadarı hayatta kalacak bilmiyorum. Sonrasında yuva arayacağız" dedi.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜYDÜ"İhbar üzerine olay yerine giden Merve Bekler soğuktan titreyen bir yavru köpeği hem arabasının klimasını kullanarak ısıtmaya çalıştı hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yavruları gördüğü anı anlatan Merve Bekler, "Karşılaştığımız manzara gerçekten çok kötüydü. Bazılarının gözleri kapalı, bazıları biraz daha büyük çok karma bir yavru grubuyla karşılaştık. Ölüler vardı, can çekişenler vardı. Isınmak için ölülerin üstüne yatanlar, bir araya sokulmuş hayvanlar vardı. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi çok net gördüm. Ölü mü değil mi anlamakta zorlandığım iki yavru oldu. Birisini bu sabah kaybettik. Birisi şu anda yatıyor. Ona sahip çıkan normalde oranın köpeği olmayan bir anne var onu emziriyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu
Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurtköy, ihbar, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te ölüme terk edilen yavru köpekleri bulan hayvansever konuştu - Son Dakika


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