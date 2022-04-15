Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

15.04.2022 11:43
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada şahıslar sokak ortasında birbirine girdi.

Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada şahıslar sokak ortasında birbirine girdi. Kavgaya karışan iki kişi tabancayla vurularak yaralandı. Sokak ortasında yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre Ö.K. ve M.Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışan şahıslar sokak ortasında birbirlerine girdi. Tartışmanın ardından Ö.K. ayağından, M.Y ise kalçasından tabancayla vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Sokak ortasında yaşanan kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir restorandan çıkan şahıslar sokak ortasında birbirlerine giriyor. Çevredeki kalabalığın şahısları ayırmaya çalışmasına rağmen şahıslar birbirlerine saldırmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

YORUMLAR
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Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Pendik'te sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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