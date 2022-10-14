Son dakika haberleri | PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

14.10.2022 10:41

Son dakika haberi: PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADAMurat SOLAK - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.15 sıralarında Pendik, D-100 Karayolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Tehlikeli inatlaşma sonrası iki sürücü araçlarıyla birbirine çarparak kazaya da sebebiyet verdi. Sürücüler hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. O anlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Pendik, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | PENDİK'TE SÜRÜCÜLERİN İNATLAŞARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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