Sabiha Gökçen Havalimanı yolu Teknopark Bulvarı'nda 15 DR 413 plakalı otomobil ile 34 ERF 450 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, bir kargo şirketi adına çalıştığı öğrenilen motosiklet de devrilerek sürüklendi.

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

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