Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

27.02.2022 16:14

Bir son dakika haberine göre Pendik ve Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Pendik ve Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik ve Bağcılar'da uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığını tespit ettiği kişileri takibe aldı. Polis ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda 25 Şubat Cuma günü sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pendik'teki operasyonda yabancı uyruklu İ.H.A. (20) ile Bağcılar'da L.A. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞRTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, yabancı uyruklu İ.H.A.'nın evinde yapılan aramalarda; 4 bin 359 gram metamfetamin, 9,5 gram esrar, 325 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 4 bin 375 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli L.A.'nın Bağcılar'da yaşadığı evde yapılan aramada ise; 134 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 101 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu bulundu.

Şüpheli İ.H.A. ve L.A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

YORUMLAR
500
20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 4 tutuklama ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bağcılar, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 16:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | PENDİK VE BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement