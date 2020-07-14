Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu

Gelen son dakika haberlerine göre Siyahi Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polisin ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiği ABD'de, bu kez de Pensilvanya eyaletinde polisin bir kişinin başı ve ensesine diziyle baskı yaptığı ortaya çıktı.

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Polisin hafta sonu Pensilvanya'nın Allentown kentindeki bir hastanenin acil servis girişinin önünde bir erkeğin başı ve ensesine diziyle bastığı görüntüler, internette yayıldı.

Yoldan geçen bir sürücünün çektiği görüntülerde, 3 polisin yüz üstü yere yatırdıkları kişiyi gözaltına aldıkları sırada polislerden birinin diziyle bu kişinin ense ve başına bastırdığı görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Allentown'da, yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etti.

Kent merkezindeki yürüyüşlerini geceye kadar sürdüren protestocular, "şiddet uygulayan polisin görevden alınmasını ve polislere ayrılan kaynağın eğitim, ruh sağlığı ile diğer sosyal hizmetlere yeniden tahsis edilmesini" talep etti.

Üyelerinin protestoya katıldığı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, polisin bu davranışını "yasa dışı güç kullanımı" olarak nitelendirdi.

Emniyet, bu adamı "kontrol altına alması gerektiği"ni savundu

Allentown Emniyetinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin polise ve hastane personeline bağırdığı ve tükürdüğü, polislerin bu "kural tanımaz (kişiyi) kontrol altına alması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Emniyetin yayımladığı daha uzun süreli görüntülerde ise polisin ilkinde 8, ikincisinde 20 saniye boyunca gözaltına aldıkları kişinin başı ve ensesine bastırdığı görülüyor.

Allentown Emniyetinden ilerleyen saatlerde yapılan ikinci açıklamada ise söz konusu kişinin sağlık sorunu yaşadığı, uyuşturucu veya alkol krizi geçirir gibi göründüğü belirtildi.

Polisin konuyla ilgili iç soruşturma açtığı öğrenildi.

Polis, söz konusu görüntülerdeki kişilerin hiçbirinin kimlik ve ırk bilgisini paylaşmadı.

Bu arada Merkezi Allentown'da bulunan "Lehigh Valley Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter)" adlı örgüt, konuyla ilgili bir talep listesi yayımladı.

Listede, "olaya dair tüm görüntülerin yayımlanması, olaya karışan polislerin açığa alınması, bölgesel bir ceza adaleti inceleme komisyonu kurulması ve polislere ayrılan kaynakların yeniden düzenlenmesi" talep edildi.

Polisin hareketi, Floyd'u öldüren hareket

Polis şiddetiyle yaşamını yitiren Floyd'un avukatı Benjamin Crump, sosyal medya hesabından, olaya dair görüntüyü yayımlayarak kimliği belirlenemeyen polisin yaptığı baskı hareketinin, George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan eylem olduğuna dikkati çekti.

Crump, şiddet uygulayan polisin kimliğinin açıklanmasını istedi.

Floyd protestoları, ülke geneline sıçramıştı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle bastırması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pensilvanya'da polis şiddeti protestosu - Son Dakika
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