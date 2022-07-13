Son dakika haberleri | Pentagon, bütçe tasarısına ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı için yasal yetki şartı eklendi

ABD Temsilciler Meclisi New York Vekili Demokrat Jamaal Bowman, 2023 savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına, ABD ordusunun Kongreden spesifik yasal bir yetkilendirme almadan Suriye'de asker bulundurmasını yasaklayan ekleme yaptı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına verilen ekleme ve düzeltmeler, Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesinde tamamlandı.

Tasarıya, çeşitli konularla ilgili tam 650 ekleme yapılırken, bu eklemelerden biri de ABD'nin Suriye'deki askeri varlığıyla ilişkiliydi.

New York eyaletinin Demokrat Vekili Jamaal Bowman, "ABD'nin Suriye'de devam eden askeri varlığının yasaklanması" başlığıyla tasarıya bir ekleme yaptı.

Eklemede, "Savaş Yetkileri Karar Yasası koşullarına uygun olarak yasal bir yetkilendirme olmaksızın, bu yasa (tasarısı) kapsamında veya başka şekilde Savunma Bakanlığına kullanım yetkisi verilen hiçbir fon, bu tasarının yasalaşmasından bir yıl sonradan itibaren ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı için kullanılmaz." ifadelerine yer verildi.

Bowman, tasarıya yaptığı başka bir eklemede ise Pentagon'un yurt dışındaki tüm operasyonlarının maliyetlerinin detaylarını kapsamlı şekilde kamuoyuna açıklaması talebinde bulundu.

İran destekli Irak milisleri detayı

NDAA tasarısına bir ekleme de Güney Carolina Vekili Cumhuriyetçi Joe Wilson tarafından yapıldı.

Wilson, savunma bütçesi kapsamında Irak'ta kullanılacak paranın doğrudan veya dolaylı yollardan İran destekli bir milis grup olan Bedir Tugaylarına gitmesinin yasak olduğu koşulunu tasarıya ekledi.

Tasarıya, Afganistan ve Irak işgali için 2001 ve 2002'de çıkarılan ancak daha sonra ABD'nin "Teröre karşı küresel savaş" politikası bağlamında birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde kullanılan ve en son DEAŞ ile mücadele operasyonlarına yasal dayanak olarak öne sürülen Askeri Güç Kullanma Yetki yasalarının kaldırılmasını talep eden birden çok ekleme yapıldı.

Türkiye'nin F-16 alımını hedef alan ekleme de tasarıda

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen New Hampshire Vekili Demokrat Chris Pappas'ın ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını hedef alan eklemesi de tasarıya eklendi.

Pappas, bu konuda iki tasarı sunmuştu ancak Komitede eklemeye yönelik muhalefetten dolayı bunlardan birini geri çekmek durumunda kalmış, diğerini revize etmişti.

Tasarıya giren eklemede, Türkiye'ye F-16 satışının koşulu olarak ABD Başkanının bu satışın Amerikan menfaatlerine olduğunu beyan etmesi ve bu uçakların Yunan hava sahasına izinsiz girişlerde kullanılmayacağını taahhüt etmesini öne sürüyor.

Tasarı, bu haliyle ilgili komitelerde ve Genel Kurulda görüşülüp oylanacak. Bu eklemeler aynı şekilde kabul edildiği takdirde yasalaşması için ya tasarının Senato versiyonunda yer alması ya da Kongrenin iki kanadından oluşan Konferans Komitesinin iki versiyonu birleştireceği tek tasarı metninde yer alması gerekiyor.