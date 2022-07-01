Son dakika haberleri! Peru'da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Peru'da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor

01.07.2022 17:22
Son dakika haberleri! Peru'da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor

Son dakika gelişmesine göre Peru'nun And Dağları'nda başlayan orman yangını Vatikan'ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirirken, Machu Picchu antik kentini de tehdit ediyor.

Peru'nun And Dağları'nda başlayan orman yangını Vatikan'ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirirken, Machu Picchu antik kentini de tehdit ediyor.

Peru'nun And Dağları'nda salı günü çiftçilerin ormanlık alanda ekim öncesi otları yakmasıyla başlayan yangına müdahale sürüyor. Alevler şu ana kadar yaklaşık Vatikan'ın yarısı büyüklüğündeki alanı küle çevirdi. Yangının uzak ve ulaşımın zor olduğu bölgede olması, çalışmaları zorlaştırdı, alevler Machu Picchu antik kentini tehdit etmeye başladı. Cusco Risk Yönetimi ve Güvenlik Ofisi Direktörü Roberto Abarca, "Günlerdir orman yangınıyla mücadele ediyoruz ve bölgenin erişilemez durumda olması nedeniyle yangını kontrol altına almak mümkün olmadı" dedi.

Machu Picchu antik kenti, dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Machu Picchu, And Dağları, Vatikan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Peru'da orman yangını: Alevler Machu Picchu antik kentine ilerliyor - Son Dakika

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