Son dakika haberleri | Peskov: "Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Peskov: "Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir"

27.04.2022 15:27
Son dakika haberleri | Peskov: "Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir"

Son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikinin durdurulmasına ilişkin, "Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikinin durdurulmasına ilişkin, "Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere Rus gazı ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ödemelerin ruble ile yapılmasının fiyatı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyledi. Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatının kesilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Gaz için son ödeme tarihi yaklaşırken, bazı tüketiciler yeni sistem çerçevesinde ödeme yapmayı reddederse, o zaman Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı elbette devreye girer. Bazı ülkeler satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmaya karar verirse bu ülkelere gaz sevkiyatı yeniden başlayabilir" dedi. Peskov, Polonya ve Bulgaristan tarafıyla herhangi bir temas kurulmadığını da belirterek gaz ödemesini ruble ile yapmayı kabul eden birkaç ülke bulunduğunu da aktardı.

Peskov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Rusya'nın doğal gazı kesme kararını "Şantaj" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Bu şantaj değil, Rusya tüketicilerine güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Rusya sözleşmelerdeki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Devlet Başkanı kararnamesiyle yeni ödeme yöntemi kararı, ülkelerin bize karşı ekonomi ve finans alanında eşi benzeri görülmemiş dostça olmayan adımlarından kaynaklandı" diye konuştu. Bazı ülkelerin ruble ile ödeme yöntemini reddetmesi halinde Rusya'nın bu mali sonuçlara hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Elbette her şey hesaplandı, tüm riskler tahmin edildi ve gerekli önlemler alındı" şeklinde konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble ile yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini durdurduğunu açıklamıştı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise bu kararı şantaj olarak nitelendirmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona... Son dakika haberleri | Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir' Son dakika haberleri | Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir' Rusya, Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini kesti Rusya, Bulgaristan'a doğal gaz tedarikini kesti

Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Doğalgaz, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Peskov: 'Doğal gaz ödemesini ruble ile yapmaya karar veren ülkelere sevkiyat yeniden başlayabilir' - Son Dakika


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