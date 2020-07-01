Son dakika haberleri | Petkimspor'a Süper Lig umudu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Petkimspor'a Süper Lig umudu

Son dakika spor haberi... TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 24 maçta 19 galibiyetle lider durumda yer alıp, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için kalan 6 haftayı sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla şampiyon ilan edilmeden bitirilmesinin şokuyla sarsılan Petkimspor'a dev bir umut doğdu.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 24 maçta 19 galibiyetle lider durumda yer alıp, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için kalan 6 haftayı sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla şampiyon ilan edilmeden bitirilmesinin şokuyla sarsılan Petkimspor'a dev bir umut doğdu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kasım 2019'da yürürlüğe girip yeni sezonda uygulamaya konulan Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın gereklerini yerine getirmeyen Bakırköy Basket'i (Sigortam.net İTÜ) Süper Lig'e almadı. Kriterleri karşılayamayan İstanbul temsilcisinin elenmesiyle ligdeki takım sayısı 15'e düşerken Petkimspor, Süper Lig için yasal itiraz süresini bekleyecek.

Bakırköy Basket'in TBF Tahkim Kurulu'na yapacağı itirazda karar değişmezse Petkimspor'un Süper Lig'e davet edilmesi bekleniyor. Sürecin 20 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Lig sonuç ilan etmeden bitirilmesine rağmen aylardır Süper Lig umudunu koruyan Petkimspor, Türkiye Basketbol Ligi'ne yönelik hiçbir transfer hamlesinde bulunmamıştı. Kulüp, Süper Lig prosedürleri ve mali gerekliliklerini de şimdiden tam anlamda yerine getirmiş durumda. Petkimspor, Süper Lig hedefine ulaşırsa 6 sezon bu kategoride yer alıp 2014'te küme düştükten sonra kapanan Aliağa Petkim'den sonra ilçeyi ligde temsil edecek.

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ANTRENÖRLÜK İÇİN 3 İSİM

Antrenör Arda Vekiloğlu'yla yollarını ayıran Petkimpor'da henüz yeni çalıştırıcı belirlenmedi. Aliağa ekibinin antrenörlük için Litvanyalı Kestutis Kemzura, Sloven Saso Filipovski ve Ahmet Çakı'yla temas halinde olduğu öğrenildi. Petkimspor, TBF'nin kararına göre antrenörünü seçip transfere girişecek.


Petkimspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Petkimspor'a Süper Lig umudu - Son Dakika Spor
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