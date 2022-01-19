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Son dakika haberleri: Petrol boru hattındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Petrol boru hattındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

19.01.2022 00:32
Son dakika haberleri: Petrol boru hattındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Botaş petrol hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş- Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Hem havanın yağışlı olması, hem de müdahaleler sonucu yangının önemli ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve bölgede etkili olan kar yağışı ile beraber yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Başkan Güngör, "Tahmin ediyoruz ki, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının kısa sürede söndürüleceğini söylüyor ekiplerimiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Patlama, Yangın, Petrol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Petrol boru hattındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı - Son Dakika


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