Meksika Körfezi'nde etkili olması beklenen Delta Tropik Fırtına nedeniyle, petrol şirketlerinin bu bölgedeki petrol platformlarını boşalttıklarını açıklamalırının ardından, petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında yükseldi.

Petrol piyasalarındaki yatırımcılar, Norveç'teki petrol kuyularındaki greve ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu. Bölgedeki, dördü grev nedeniyle kapalı, toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.72 artışla 42.66 dolar,Batı Teksas yüzde 3.15 artışla 40.91 dolar,altın yüzde 0.06 artışla 1,914.83 dolar,gümüş yüzde 0.75 düşüşle 24.20 dolar,bakır yüzde 0.30 düşüşle 6,525.50 dolar,platin yüzde 2.85 düşüşle 875.13 dolar,paladyum yüzde 0.35 artışla 2,377.93 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 479 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,118 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, haftanın ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu edilmesi sonrası piyasaların oldukça pozitif bir günü geride bıraktığı belirtilerek, şöyle denildi: "Altın da bu pozitifliğin etkisiyle yeşil bir haftalık başlangıç yapmış oldu. 1,899 dolar/ons seviyesinden güne giriş yapan sarı maden, seansa satıcılı bir başlangıç yapmasının ardından 1,887 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. "Başkan Donald Trump'ın sağlığına dair olumlu gelişmeler yaşanmasının ardından, piyasalar da buna olumlu tepki vererek altındaki kayıpların toparlanmasına sebep oldu. "Altında hızlı bir yükseliş yaşanırken 1,900 dolar/onsun üzerine geri döndü. Trump'ın iyileşmesi aynı zamanda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin teşvik paketi üzerine bir uzlaşı sağlanacağı beklentisini de artırmış oldu. "Bu beklenti ise piyasaları destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı ve altın, günü 1,913 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla tamamlamış oldu.""Gümüş ise yüzde 2.7'lik kazancıyla günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, 24.51 dolar/onsla iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 24.38 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, toparlanma çabasını sürdürmüş oldu."Platinin 900 dolar/ons direnciyle olan mücadelesinin devam etmesine karşın, dün bu direnci kırarak 906 dolar/onsa kadar uzandı. Seansı 900 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 2.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir günü geride bırakırken, diğer kıymetlilerle benzer şekilde hareket etmiş oldu. Seansı 2,367 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 2.5 değer kazandı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta alıcıların iştahlarının düştüğü bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.3-0.5 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,820 kg altın, 6,080 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."