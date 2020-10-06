Son dakika haberleri | Petrol fırtına ve grev ile yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Petrol fırtına ve grev ile yükseldi

Son dakika ekonomi haberi... Meksika Körfezi'nde etkili olması beklenen Delta Tropik Fırtına nedeniyle, petrol şirketlerinin bu bölgedeki petrol platformlarını boşalttıklarını açıklamalırının ardından, petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında yükseldi.

Son dakika haberleri | Petrol fırtına ve grev ile yükseldi, System.String[]

Meksika Körfezi'nde etkili olması beklenen Delta Tropik Fırtına nedeniyle, petrol şirketlerinin bu bölgedeki petrol platformlarını boşalttıklarını açıklamalırının ardından, petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında yükseldi.

Petrol piyasalarındaki yatırımcılar, Norveç'teki petrol kuyularındaki greve ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.

Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu. Bölgedeki, dördü grev nedeniyle kapalı, toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.72 artışla 42.66 dolar,Batı Teksas yüzde 3.15 artışla 40.91 dolar,altın yüzde 0.06 artışla 1,914.83 dolar,gümüş yüzde 0.75 düşüşle 24.20 dolar,bakır yüzde 0.30 düşüşle 6,525.50 dolar,platin yüzde 2.85 düşüşle 875.13 dolar,paladyum yüzde 0.35 artışla 2,377.93 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 479 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,118 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, haftanın ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu edilmesi sonrası piyasaların oldukça pozitif bir günü geride bıraktığı belirtilerek, şöyle denildi: "Altın da bu pozitifliğin etkisiyle yeşil bir haftalık başlangıç yapmış oldu. 1,899 dolar/ons seviyesinden güne giriş yapan sarı maden, seansa satıcılı bir başlangıç yapmasının ardından 1,887 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. "Başkan Donald Trump'ın sağlığına dair olumlu gelişmeler yaşanmasının ardından, piyasalar da buna olumlu tepki vererek altındaki kayıpların toparlanmasına sebep oldu. "Altında hızlı bir yükseliş yaşanırken 1,900 dolar/onsun üzerine geri döndü. Trump'ın iyileşmesi aynı zamanda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin teşvik paketi üzerine bir uzlaşı sağlanacağı beklentisini de artırmış oldu. "Bu beklenti ise piyasaları destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı ve altın, günü 1,913 dolar/onstan yüzde 0.7 kazançla tamamlamış oldu.""Gümüş ise yüzde 2.7'lik kazancıyla günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, 24.51 dolar/onsla iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 24.38 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, toparlanma çabasını sürdürmüş oldu."Platinin 900 dolar/ons direnciyle olan mücadelesinin devam etmesine karşın, dün bu direnci kırarak 906 dolar/onsa kadar uzandı. Seansı 900 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 2.5 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir günü geride bırakırken, diğer kıymetlilerle benzer şekilde hareket etmiş oldu. Seansı 2,367 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 2.5 değer kazandı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta alıcıların iştahlarının düştüğü bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.3-0.5 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,820 kg altın, 6,080 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Meksika Körfezi, tropik fırtına, Petrol, Grev, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Petrol fırtına ve grev ile yükseldi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı         
15:42
Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı Fenomen Cansu Taşkın'dan canlı yayında bomba itiraf: 5 yaşındayken babam boğazıma bıçak dayadı         
15:13
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Petrol fırtına ve grev ile yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei