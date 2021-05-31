Üye Girişi
Son dakika haberleri... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika

Son dakika haberleri... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

31.05.2021 17:33
Son dakika haberleri... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay, System.String[]

Son dakika haberler: Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) toplantıları öncesi yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) toplantıları öncesi yükseldi.

Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nin (OECD) yeni raporunda, dünyanın önde gelen ekonomilerindeki büyüme öngörülerini de yukarı yönlü revize edildi. OECD raporunda, küresel ekonominin bu yıl için büyüme öngörüsü, Aralık raporundaki yüzde 4.2'den yüzde 5.8'e yükseltildi. Bu yükselişin öncülerinden olduğu belirtilen ABD ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsü de aynı dönemde yüzde 3.7'de yüzde 4.4'e çıkarıldı.S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.Doların yeni haftaya zaylıflayarak başlamasının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,900 - 1,910 aralığında yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.78 artışla  69.56 dolar,Batı Teksas yüzde 0.94 artışla 66.92 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,905.14 dolar,gümüş yüzde 0.11 artışla 27.96 dolar,bakır yüzde 0.18 düşüşle 10,274.50 dolar,platin yüzde 0.56 artışla 1,190.76 dolar,paladyum yüzde 0.32 artışla 2,837.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 521 liraya, çeyrek altın 855 liraya, Cumhuriyet altını da 3,413 liraya geriledi.Troy'un günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Altın geçtiğimiz haftaki seansta 1912 dolar/ons seviyesine kadar uzanırken, yıl başından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu ve üst üste dördüncü haftayı da kazançla tamamladı. 1881 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, yatayda bir haftalık seans başlangıcı yaptı. Asıl hareketini ise haftanın ikinci gününde yapan sarı maden, gücünü ABD'de açıklanan konut fiyatlarındaki yükselişten aldı. "ABD'de açıklanan konut fiyatlarında Mart ayındaki yükselişin yüzde 13.2 ulaşması 2005 yılından beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bu veriyle birlikte enflasyon üzerindeki artışa işaret edilirken, enflasyondan korunma aracı olarak bilinen altın, hafta boyunca öne çıkmayı başardı. "Diğer taraftan ABD'de aşılama çalışmalarının yüzde 40 seviyelerine ulaşmasıyla birlikte, ABD yönetimi de ekonomiyi normalleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda yeni teşvik paketleriyle ekonomiye güç kazandırmak isteyen Biden hükümeti, 2022 yılında bütçe harcamasının da 6 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediği duyurdu. İçinde alt yapı yatırımlarına yer veren bütçe planlamasının altına etkisi pozitif yönlü oldu. "Bu süreçte sarı maden, haftanın en yüksek seviyesini 1912 dolar/onsla kaydetti. Ancak haftanın sonuna kadar bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, 1903 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı. "Gümüş altınla benzer şekilde performans gösterdiği haftada, kapanış bazında yüksek kazanç elde etmeyi başarmış oldu. 27.56 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.93 dolar/onstan haftayı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."Platin, iki haftalık kaybının ardından geçtiğimiz haftayı yeşilde kapatmayı başardı. 1172 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1185 dolar/ons seviyesinden yüzde 1.1 kazançla tamamladı. Platin hali hazırda hikayesini yeşil ekonomiden ve bu doğrultuda ülkelerin yapacağı yatırımlardan almaya devam ederken, yukarı doğru gitmek konusunda zorlandığını gözlemliyoruz. Platinin tekrardan güç kazanabilmesi için yeşil ekonomi adına özelikle hidrojen enerjisi adına yatırımların öne çıkmaya devam etmesi gerekmektedir. "Paladyum da üç haftalık satıcılı geçen seansların ardından geçtiğimiz haftayı yeşilde kapatmayı başarırken, haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 2823 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, önceki haftaya kıyasla yüzde 1.4 kazancı hanesine yazdı. Paladyumu rekora götüren gelişme endüstrilerdeki toparlanma ve enflasyon beklentilerindeki yukarı ivme olmuştu. Henüz bu iki denklem değişmezken, paladyumun bu iki gelişme doğrultusunda pozitifliğini bir süre daha sürdürmesi beklenebilir. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta satıcıların iştahlı olması dolayısıyla altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50 - 1.00 dolar gerçekleşti. Toplamda 4,272 kg altın, 13,196 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Petrol, dolar, Altın, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış! Kaza anı kamerada Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı Galatasaray'ın KAP'a bildirmediği vahim tablo! Babel'e servet değerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı         
18:09
Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi         
18:01
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü         
17:56
Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı         
17:38
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu         
17:30
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu         
14:28
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 18:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement