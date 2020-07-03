Son dakika haberleri | Petrol hafif geriledi, altın yatay - Son Dakika

Son dakika haberleri | Petrol hafif geriledi, altın yatay

Son dakika haberine göre Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerindeki baskıyı artırabileceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif gerilerken, altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerindeki baskıyı artırabileceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif gerilerken, altın fiyatları yatay hareket ediyor.

İntegral Yatırım'ın petrol fiyatları analizinde, petrol fiyatlarının haftayı yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret edilerek, şöyle denildi:

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"Genel olarak Amerikan tipi ham petrol 40.50 dolar seviyesini ve Brent  petrol ise 43 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor.

"Ancak bu seviyelere  yönelik yukarı yönlü ataklar petrol fiyatlarının geri çekilmelerde  güçlü destek aldığını gösteriyor.

"Şimdilik direnç bölgelerinde  temkinli olmaya devam ediyoruz. Hong Kong konusu piyasayı rahatsız  etse de genel olarak bir baskı unsuru oluşturmadı.

"Bununla birlikte bu  hafta arz ve talebi dengeleyen gelişmeler yaşandı.

"Genel olarak petrol  fiyatlarında dengeli ve yükselen eğilim içinde yataylaşan bir hareket alanı oluştuğunu söylemek mümkün."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.30 düşüşle 42.79 dolar, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.39 düşüşle 40.37 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.16 artışla 17.98 dolar,

altın yüzde 0.04 düşüşle 1,773.90 dolar,

bakır yüzde 0.28 artışla 6,056.00 dolar,

platin yüzde 0.23 artışla 816.85 dolar,

paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,905.73 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 391 lira, çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2,552 liradan satılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:31 Kaynak: DHA

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