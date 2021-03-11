Son dakika haberleri: PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: PFDK kararları açıklandı

11.03.2021 19:04
Son dakika haberleri: PFDK kararları açıklandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı aldığı kararlar şöyle:

"1- DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu SAKIB AYTAÇ'ın, 06.03.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- HATAYSPOR Kulübü sporcusu YOUSSOUF KONE'nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan HATAYSPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KASIMPAŞA A.Ş. başkanı TURGAY CİNER'in, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BANDIRMASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK -MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ANKARASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübü sporcusu MEHMET ATABERK DADAKDENİZ'in, 07.03.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAY Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü sporcusu ALPER ATAY'ın, 07.03.2021 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞSPOR-BELEDİYE DERİNCESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü sporcusu ALPER ATAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Spor


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