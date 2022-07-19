Son dakika haberleri... Pikap takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Pikap takla attı: 5 yaralı

19.07.2022 09:09
Son dakika haberleri... Pikap takla attı: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde İmranlı ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 16 KG 895 plakalı Nissan marka aracın sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü; R.A., M.E.K., A.K., ve P.K. yaralandı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan yaralılar İMAYKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İmranlı, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Pikap takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Pikap takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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