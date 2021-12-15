Üye Girişi
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü - Son Dakika

Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü

15.12.2021 11:42

Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde ki saman yüklü pikapta yangın çıktı, o esnada yoldan geçen beton mikserinin deposundaki basınçlı su yardımıyla söndürüldü.

Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde ki saman yüklü pikapta yangın çıktı, o esnada yoldan geçen beton mikserinin deposundaki basınçlı su yardımıyla söndürüldü.

Olay Siverek- Adıyaman Karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Adıyaman istikametinden-Siverek'e doğru seyir halinde bulunan pikabın kasasında bulunan saman torbaları aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, alevleri söndürmeye çalıştı. O esnada yoldan geçen beton mikseri ve diğer araçların sürücüleri alevlerle mücadele eden sürücünün yardımına yetişti. Beton mikserine bağlanan hortumlar yardımıyla sürücüler yangına müdahale etti. Mikserin deposunda bulunan su alevlere sıkılarak, yangın söndürüldü. Yangına müdahale eden vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesine engel oldu. İtfaiye ve vatandaşların çalışmasıyla kasada bulunan saman yere dökülerek, araç yanmaktan kurtarıldı.

Pikap kasasında bulunan yaklaşık 5 ton saman kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü
Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Beton Mikseri, Şanlıurfa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında         
13:01
Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi         
12:54
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonetin kasasında çıkan yangın, beton mikseri yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement