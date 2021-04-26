Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden - Son Dakika

Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden

26.04.2021 12:43

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek 4'üncü duruşma ile devam ediliyor.

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek 4'üncü duruşma ile devam ediliyor. Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen celsede tahliyesine karar verilen sanık Mertcan Avcı için yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

YARGILANMALARINA BUGÜN DEVAM EDİLECEKİki kardeşin yargılanmalarına bugün saat 13.30'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam ediliyor. Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.'UTANÇ VESİKASI MÜZEKKEREDEN VAZGEÇİN'

Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, geçen celsede tahliyesine karar verilen sanık Mertcan Avcı için yapılan itirazların reddedildiğini söyledi. Epözdemir, "En başından beri bu cinayetin tek başına işlenmediğini savunuyoruz. Geçen celse Mertcan Avcı'nın tahliye edilmesine hem biz itiraz etmiş hem de Başsavcılık itirazda bulunmuştu. Ancak yapılan itirazlar reddedildi. Bugünkü celsede Diyarbakır'dan bir tanık dinlenecek. Bu tanık, cinayetin tek başına işlenmediğine dair CİMER'e başvuruda bulunmuş. Mahkeme onu dinleyecek. Bunun yanı sıra mahkeme, Pınar'ın kesin ölüm sebebini ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp 1'inci İhtisas Dairesi'nden rapor istemişti. Onun da okunmasın bekliyoruz. Önceki raporlarda tüm dokular yandığı için kesin ölüm nedeni belirlenememişti. Pınar'ın telefonuna erişebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne müzekkere yazılmıştı. Bu, Pınar'ın özel hayatını tartışılır ve sorgulanır hale getirmektir. Burada tabiri caizse Pınar'ın özel hayatı yargılanıyor. Bu müzekkere dava hiçbir şey katmayacaktır. Yargı reformu buradan, Muğla Adliyesi'nden başlamalıdır. Gelin Amerika'ya yazılan bu utanç vesikası müzekkereyi bitirin" dedi.


Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden
Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Üniversite, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pınar Gültekin cinayeti davasında 4'üncü duruşma - Yeniden - Son Dakika


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